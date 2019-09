Vorverkauf angelaufen : Weihnachtsgeschichte von Hastenraths Will erzählt

Hückelhoven Im Dezember präsentiert der Kult-Landwirt sein Weihnachtsprogramm – mit und ohne Menü, in Hückelhoven und in Erkelenz.

Die Supermarktregale sind bereits prall gefüllt mit Lebkuchen, Spekulatius und Dominosteinen. Und das bedeutet: Weihnachten steht vor der Tür! Zumindest schadet es nicht, sich rechtzeitig Gedanken zur Freizeitgestaltung in der festlichen Jahreszeit zu machen, findet Kult-Landwirt Hastenraths Will, der im Kreis Heinsberg in der Vorweihnachtszeit mehrmals mit seinem Programm „Die Weihnachtsgeschichte nach Will“ auftritt. Am 8. Dezember gastiert der umtriebige Landwirt in der Reihe „Hückelhoven macht Kultur“ in der dortigen Aula. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Der Titel des neuen Programms ist nahezu selbsterklärend: Hastenraths Will erzählt die Weihnachtsgeschichte, und zwar das Original aus der Bibel.