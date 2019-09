Licht-Spektakel in Hückelhoven : 300.000 Lichtpunkte beim Haldenzauber

Hückelhoven Mehr als 300 Kilometer Lichterketten werden installiert – mit neuer Inszenierung startet am 29. November die zweite Auflage des Haldenzaubers. Schon jetzt wurden fast 1000 Tickets verkauft. Ziel sind 60.000 Besucher.

Majestätische Lichtgestalten zwischen den Bäumen zogen Groß und Klein in ihren Bann: Die Premiere des Hückelhovener Haldenzaubers im Vorjahr war für Veranstalter wie Besucher ein Erfolg – so wird die Millicher Halde auch in diesem Winter wieder in einen Lichterwald verwandelt. 45.000 Besucher zog es innerhalb von sechs Wochen in den Licht-Park der Innsbrucker Firma MK Illumination, Weltmarktführer für dekorative Be-leuchtungskonzepte. Nach Auffassung der Veranstalter könnte diese Marke bei der zweiten Auflage bereits nach vier Wochen erreicht werden, insgesamt rechnen sie für den Haldenzauber in diesem Jahr mit etwa 60.000 Besuchern aus dem Kreis Heinsberg, dem weiteren Umland sowie den niederländischen und belgischen Grenzgebieten.