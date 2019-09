Vorverkauf für Hückelhovener Autokinonächte : 264 Quadratmeter für ein großes Leinwandspektakel

Info

Eintrittspreis 7 Euro sind pro Film und pro Person zu zahlen.

Altersbeschränkungen „Der Junge muss an die frische Luft (FSK 6), „Bohemian Rhapsody“ (FSK 6), „Der König der Löwen (FSK 6) und „ Fast & Furious: Hobbs & Shaw“ (FSK 12).

Vorverkauf Am Montag, 2. September, beginnt um 12 Uhr der Kartenvorverkauf im Corso Filmpalast in Hilfarth an der Rurbrücke, dem angrenzenden Saal Sodekamp-Dohmen und in der Aral Tankstelle Schneider an der Roermonder Straße 18 in Hückelhoven. Eine Reservierung ist nicht möglich. Im Rathaus gibt es keinen Vorverkauf.

Filmstart Der erste Film läuft an beiden Tagen ab 20 Uhr, der zweite am Freitag ab 22.30 Uhr und am Samstag ab 23 Uhr.