Kommunalpolitik in Hückelhoven : Vorerst keine Verbraucherzentrale in Hückelhoven geplant

Vorerst keine Verbraucherzentrale in Hückelhoven geplant

Kommunalpolitik in Hückelhoven

Vorerst wird es in Hückelhoven keine Verbraucherzentrale geben. FOTO: Jan Woitas/dpa Foto: dpa/Jan Woitas

Hückelhoven Wenn der Kreis eine solche Institution aber plane, will sich die ehemalige Zechenstadt „selbstbewusst“ als Standort bewerben, betont Bürgermeister Bernd Jansen.

In naher Zukunft wird es keine Verbraucherzentrale im Hückelhovener Stadtgebiet geben. Das ging einstimmig aus der Sitzung des Haupt- und Finanzauschusses der Stadt Hückelhoven am Mittwochabend hervor. Die Grünen hatten einen Antrag gestellt und die Verwaltung darin aufgefordert, sich offiziell beim Landrat des Kreises Heinsberg für die Gründung einer solchen Beratungsstelle mit Sitz in Hückelhoven zu bewerben und eine geeignete Immobilie zur Verfügung zu stellen.