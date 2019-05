Weidenschälfest in Hilfarth : Der spezielle Duft des Monats Mai

Peter Wolf führte im Korbmachermuseum in Hilfarth das Weidenschälen vor. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hilfarth Weiden lieben eigentlich Wasser – aber nicht in Form von Regen beim Schälfest im Korbmachermuseum Hilfarth. Nichtsdestotrotz feierte der Verein der Rurtal-Korbmacher sein 20-jähriges Bestehen.

Weiden lieben Wasser, Weiden brauchen Wasser – wenn aber Weidenschälfest ist, brauchen sie kein Wasser mehr. Vor allem nicht das Wasser, das in Form von Regentropfen vom Himmel fällt. Das Weidenschälfest im Korbmachermuseum in Hilfarth ist immer im Mai und nicht im April, dessen wechselhaftes Wetter sich nun aber teilweise bis in den Wonnemonat gerettet hat. Insofern war die Veranstaltung zum 20-jährigen Bestehen des Vereins wettertechnisch gesehen etwas ruppig, aber warme Getränke und Speisen hielten die Besucher bei Laune, von denen nach den ersten Regenschauern um den Mittag herum immer mehr kamen.

Dann wurden die geschälten, weißen Weiden an die Wände des Innenhofs des Museums gestellt, es ist das Wirtschaftsgebäude des früheren Franziskanerinnen-Klosters Hilfarth. Und bis in die 1950er-Jahre hinein war Hilfarth ab Anfang Mai praktisch komplett weiß, denn die zahlreichen Korbmacher stellten ihre frisch geschälten Weiden an die Häuser-Außenwände, Trocknung und Werbung waren entlang der Straßen angesagt.

Info Das Ende eines uralten Handwerks Entwicklung Allein in Hilfarth arbeiteten um 1950 herum gut 200 Korbmacher. Das Ende kam Ende der Fünzigerjahre aufgrund billiger Importe und eines anderen Materials: Körbe aus Plastik ersetzten fortan die Weidenbehältnisse.

Industrieorte haben ihre speziellen Düfte – Hilfarth hatte am Sonntag wieder den speziellen Duft des Monats Mai der vergangenen Jahrhunderte, nämlich den nach feuchten Weidenschalen. Diese sind ganz jung und frisch, wenn sie von den Stämmchen entfernt werden. Zum Weidenschälfest fehlte etwas, das seit der öffentlichen Elektrifizierung eine Art örtliches Markenzeichen ist: Stromausfall! Die Ursache: Der Schlengel, ein von Kindern (auch für Kinder) geflochtener Weidenring mit Griffleinchen, in das Schlingel einen Metalldraht friemelten und das Ding auf die Stromleitungen in Dachrinnenhöhe warfen – der Kurzschluss sorgte für Dunkelheit und (Maschinen-)Arbeitspause. Schlengel und Körbe wurden beim Weidenschälfest live geflochten, mit Höllenlärm ratterte die historische Schälmaschine, die ganze Weidenbündel auf einmal „frisst“.