Haft für Veruntreuung von Geld Urteil gegen Ex-Pfarrer aus Hückelhoven ist rechtskräftig

Das nun rechtskräftige Urteil ist nicht das erste Gerichtsurteil gegen Georg K.. Bereits im Dezember 2016 wurde er vom Amtsgericht Erkelenz zu einer Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro wegen „leichtfertiger Geldwäsche“ in vier Fällen verurteilt. Und eigentlich hätte auch der Prozess viel früher beginnen sollen. Doch der ehemalige Geistliche wurde im August 2020 am Brüsseler Flughafen Zaventem verhaftet. Der belgische Zoll soll in seinem Gepäck fast drei Kilogramm Heroin entdeckt haben, als dieser von einer Reise aus Südafrika zurückgekehrt sei. Ein belgisches Gericht verurteilte ihn daher zu einer dreijährigen Haftstrafe wegen bandenmäßigen Heroinhandels.