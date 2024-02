Hückelhovener Firma profitiert von Vier-Tage-Woche „Wir arbeiten, um zu leben und leben nicht, um zu arbeiten“

Vier Tage in der Woche arbeiten, aber fünf Tage bezahlt bekommen, dazu ein langes Wochenende – das klingt für viele Arbeitnehmer reizvoll. Über das Modell der Vier-Tage-Woche ist in den vergangenen Monaten viel diskutiert worden. So hatte die Beratungsfirma Intraprenör zusammen mit ihrem internationalen Partner 4 Day Week Global in Deutschland zur Teilnahme an einem Pilotprojekt dazu aufgerufen. „Wir erhoffen uns, die Debatte um die Vier-Tage-Woche auf ein neues Niveau zu heben – mit wissenschaftlicher Unterstützung“, sagt dazu Unternehmensberater Jan Bühren von Intraprenör.