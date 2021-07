Freizeitvergnügen in Hückelhoven und Wassenberg fällt aus : Badeseen kämpfen mit Hochwasserfolgen

Das Aloha Beach House in Brachelen war von den Überschwemmungen stark betroffen. Foto: Christoph Zumfeld

Erkelenzer Land Das Ordnungsamt hat Wasserproben entnommen. Ob das Freibad am Kapbuschsee in Brachelen in dieser Saison noch mal öffnen kann, ist fraglich. Die ortsansässige Gastronomie bangt um ihr Geschäft.