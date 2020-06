Kostenpflichtiger Inhalt: Senioreneinrichtungen in Hückelhoven und Wassenberg

Hückelhoven/Wassenberg Die Senioreneinrichtungen bereiten sich auf Besuchs-Lockerungen vor, die ab 1. Juli gelten. Eine Gratwanderung zwischen strenger Hygiene und dem Wunsch, endlich wieder Umarmungen und mehr Kontakt zu ermöglichen.

Endlich wieder die Mutter, den Opa oder den stationär betreuten Ehepartner in den Arm nehmen dürfen: Darauf haben Bewohner von Senioreneinrichtungen und ihre Angehörigen jetzt Monate warten müssen. Ab 1. Juli erlaubt das NRW-Gesundheitsministerium wieder körperlichen Kontakt, Besuchsregelungen sind gelockert. Wie sich die Pflegeheime darauf vorbereiten, schilderten exemplarisch Heimleitungen in Hückelhoven und Wassenberg. Beide haben bislang keinen einzigen Corona-Fall im Haus gehabt.

„Rosenmontag haben wir noch gemeinsam mit den Bewohnern den Hückelhovener Zug angeschaut, Veilchendienstag war Schicht im Schacht“, erinnert sich Ute Ossa-Kühnel vom Sozialen Dienst im Evangelischen Altenzentrum Melanchthonstraße. „Seither ist alles anders.“ Erst waren die Einrichtungen komplett geschlossen, dann Einzelbesuche am Fenster oder in geschützten Räumen möglich. Die von Minister Karl-Josef Laumann verkündeten Lockerungen erfordern nun neue Hygiene- und Sicherheitskonzepte.

Besuche in den Krankenhäusern und Pflege-Einrichtungen sind auf der Basis eines einrichtungsbezogenen Besuchskonzepts zulässig, das die Empfehlungen und Richtlinien des Robert Koch-Instituts zum Hygiene- und Infektionsschutz umsetzt.

Wie Besuche ab Mittwoch ablaufen, erklärte Markus Lowis, Geschäftsführer des Ev. Altenzentrums Hückelhoven: „Mitarbeiter messen beim Empfang kontaktlos die Temperatur der Besucher – bis 37,5 Grad sind in Ordnung. Sie fragen in einem kurzen Screening nach Symptomen oder Kontakten mit Infizierten und dokumentieren jeden Besuch. Beide Seiten müssen Masken tragen. Vorher und nachher sind die Hände zu desinfizieren.“ Bis zu zwei Besucher dürften, begleitet von einem Mitarbeiter, auf ein Zimmer gehen, bis zu vier sich draußen mit dem Bewohner aufhalten oder spazieren gehen. Im Zimmer gehe die komplette Verantwortung auf Bewohner und ihre Angehörigen über, so Lowis. „Die soziale Isolation ist schon groß gewesen“, sagt der Geschäftsführer. Bei aller Freude über die Lockerungen fürchtet er aber auch: „Es wird ein Stück gefährlicher.“