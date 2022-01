Hückelhoven und Erkelenz : 15.000 Euro für die Tafeln in der Region

Erkelenzer Land Die Volksbank Mönchengladbach unterstützt unter anderem die Tafeln in Hückelhoven und Erkelenz. Diese brauchen allerdings nicht nur Geld, sondern vor allem auch ehrenamtliche Helfer.

Diesen Einsatz würdigt die Volksbank Mönchengladbach nun mit einer finanziellen Unterstützung. Insgesamt 15.000 Euro gehen an insgesamt sechs Tafeln in der Region, darunter auch die Tafeln in Hückelhoven und in der Nachbarstadt Erkelenz. Josef Brück, Vorstandsmitglied der Volksbank Mönchengladbach, übergab jeweils einen Scheck über 2500 Euro, ganz zur Freude ihrer Vertreter. Im Gespräch mit ihnen wurde dem Banker schnell deutlich, dass die ehrenamtlich arbeitenden Tafeln dringend Helfer suchen. Man freue sich über jede zusätzliche Hand.