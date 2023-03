Blaulichtticker im Erkelenzer Land Unbekannte wüten auf Tennisplatz

Am Freitag haben sich Einbrecher an einem Einfamilienhaus in Wegberg-Busch zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Bewohner des Hauses den Einbruch, als er am Freitagabend gegen 20.30 Uhr nach Hause kam: Er merkte, dass die Terrassentür weit offen stand. Als er näher hinsah, stellte er fest, dass sie mithilfe von Werkzeug aufgebrochen worden war. Bei einer ersten Kontrolle gab es aber keine Gegenstände, die fehlten. Der Mann hatte sein Haus am Freitagmorgen gegen 8 Uhr verlassen.