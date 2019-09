Wildblumenwiesen für Hückelhoven : Städtische Klimadebatte verwundert SPD

Am Rand des Neubaugebiets Ruraue in Hilfarth hat die Stadt Hückelhoven eine Wildblumenwiese angelegt. Sie soll auch nächstes Jahr blühen. Foto: Gabi Laue

Hückelhoven Hückelhoven wird keinen Klimanotstand ausrufen. Dafür sollen aber regelmäßig neue große Wildblumenwiesen angelegt werden.

Landwirte Beantragt hatte die CDU größere Wildblumenwiesen und heimische Laubbäume. Ergänzt wurde der Antrag in der Sitzung um die Bitte, das Gespräch mit der Landwirtschaft zu suchen. Dazu erklärte Heinz-Josef Kreutzer: „Wir konnten in der Zwischenzeit positive Gespräche mit der Landwirtschaft führen, die sich erfreulicherweise dazu bereit zu erklären scheint, weitere Flächen für Wildblumenwiesen bereitzustellen.“

Es widersprach niemand, dass weiterhin für einen besseren Klimaschutz gehandelt werden muss. Vielmehr verwiesen Stadtverwaltung und CDU darauf, dass längst gehandelt werde. 2013 wurde ein Klimaschutzkonzept erarbeitet und seither umgesetzt. Noch in diesem Jahr soll es erneuert werden, erinnerte Bürgermeister Bernd Jansen. Drei große Wildblumenwiesen wurden schon geschaffen, ergänzte Beigeordneter Achim Ortmanns. Zusätzlich stehe Hückelhoven hinter dem Vorhaben des Kreises Heinsberg und von Landrat Stephan Pusch, die Klimaschutzthematik künftig kreisweit zu behandeln, hob der Bürgermeister hervor. Zurzeit werde bereits eine Bilanz der Ist-Situation aufgestellt. „Wir alle wissen, dass es so nicht weitergehen kann“, betonte Jansen. So zu handeln, empfahl auch Thomas Schnelle (CDU), dem der Begriff „Klimanotstand zu rigoros gewählt“ ist: „Wir sollten uns mit dem Kreis auf den Weg machen und in der Sache handeln, wie von Herrn Leseberg vorgeschlagen. Ich wehre mich allerdings dagegen, dass jene, die nicht für das Ausrufen des Klimanotstands sind, das Klima gefährden.“