Stadt stockt Förderung auf Umbau der Kindervilla Brachelen wird teurer

Da ist es wenig verwunderlich, dass der Rat der Stadt Hückelhoven im Dezember 2021 beschlossen hatte, einen Zuschuss zur Durchführung notwendiger Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten in Höhe von rund 86.000 Euro zu gewähren. Ein Eigenanteil in Höhe von 10.000 Euro zahlte die Elterninitiative selbst. Die Sanierungsarbeiten waren Voraussetzung für die dauerhafte Aufstockung auf 40 Betreuungsplätze. So mussten unter anderem einige Fenster ausgetauscht, die Küche samt Bodenbelag erneuert und die Bodenbeläge in den Gruppenräumen neu verlegt werden. Zudem sollte in einem der Gruppenräume eine Hochebene installiert werden, um den Raum vielfältiger nutzen zu können. Die könnte in dem hohen Raum als zusätzliche Spielebene genutzt werden. Immer im Hinterkopf: die Vorgaben des Denkmalschutzes, unter dem das Gebäude steht.