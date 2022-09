Neu in Hückelhoven : Überdachte Plätze mit Solaranlagen für Fahrräder

Neu in Hückelhoven

Neue Unterstellplätze für Fahrräder gibt es in Hückelhoven. Foto: Stadt Hückelhoven

Hückelhoven In der Hückelhovener Innenstadt gibt es jetzt zwei neue Fahrradunterstände. Die Überdachungen verfügen über ein begrüntes Dach und eine eingebaute Solaranlage, mit der die Beleuchtung des Unterstands eigenständig versorgt wird.

Zu finden sind die Unterstände auf der Parkhofstraße am Schalom-Park und am Ende des Wildauer Platzes an der Treppe zum Hückelhoven Center.