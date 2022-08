Jubiläum beim Trommlercorps Vorwärts Ratheim-Busch : Spielleute blicken auf sieben Jahrzehnte zurück

Ratheim Die legendäre Gaststätte Schwarzer Diamant war im Sommer 1952 die Geburtsstätte des Vereins. Wer für die ersten Uniformen gesorgt hatte.

Vorwärts-Vorsitzender Harald Rose erinnerte an die Gründung des Vereins im Sommer 1952. In der legendären Ratheimer Gaststätte Schwarzer Diamant seien damals acht musikbegeisterte Männer unter der Leitung des späteren Corpsführers Julius Grümmer zusammengekommen. Instrumente wie Flöten und Trommeln habe man sich für die Proben und Auftritte zunächst ausleihen müssen. Die schwarzen Hosen und weißen Hemden wurden schnell ihre Erkennungszeichen, so zeigten sich die Musiker vor allem in der Siedlung Ratheim-Busch. „In den folgenden Jahren wurden die Ratheimer um Spenden gebeten, um neue, schwarz-gelbe Uniformen anschaffen zu können“, berichtete Harald Rose, der selbst seit sechs Jahrzehnten aktiv ist.

Seine Blütezeit erlebte der Verein laut Rose in den 1970er sowie 1980er Jahren, als zwischen 20 und 40 Musiker aktiv gewesen seien. Beim bekannten Erdbeerfest im französischen Metz, beim Schokoladenfest in Weeze am Niederrhein, zur fünften Jahreszeit in den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf wie auch bei der Bonner Bundesgartenschau stellten die Ratheimer Musiker ihr Können immer wieder unter Beweis. Auch beim traditionellen Stadtmusikfest in Hückelhoven oder bei der Ratheimer Kirmes ist das Trommlercorps immer dabei.