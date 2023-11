Trockener Alkoholiker aus Hückelhoven „Ich fühle mich befreit, nicht mehr trinken zu müssen“

An den Moment, an dem sich Jürgen (Name von der Redaktion geändert) zum ersten Mal jemandem anvertraut hat, kann er sich noch ganz genau erinnern. Die Überwindung, die es gekostet hat, sie ist für ihn immer noch spürbar. In der Arztpraxis war es. Jürgen sagt, er sei extra zu dem Arzt in jener Praxis gegangen, bei dem er sonst nie in Behandlung ist. Zu groß war die Scham, mit dem ihm vertrauten Mediziner zu sprechen. „Ich muss Ihnen was sagen“, hatte Jürgen dem Arzt gesagt – und danach vor Panik kein weiteres Wort herausgebracht. „Ich konnte einfach nicht mehr sprechen“, sagt er. Glücklicherweise habe der Arzt sehr verständnisvoll reagiert, habe gesehen, dass Jürgen mit der Situation überfordert war, und ihm Zeit gegeben, bis es ihm über die Lippen kam. „Ich glaube, ich trinke zu viel.“