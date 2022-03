Grillhütte in Hückelhoven neben Kindergarten : Trinkertreff verlegt, Protest der Eltern war erfolglos

Grillhütte in Hückelhoven neben Kindergarten

Hückelhoven Schon eine Woche nach dem Start der Baumaßnahmen ist die Grillhütte neben dem Kindergartenparkplatz gut besucht. 1500 gesammelte Unterschriften haben den Eltern und Kindern zunächst also nichts gebracht.

Manche Baumaßnahmen ziehen sich gefühlt ewig in die Länge. Nicht so die Versetzung der Grillhütte, wo sich seit Jahren einige Alkoholiker aus dem gesamten Hückelhovener Stadtgebiet treffen, um dort gemeinschaftlich zu trinken. Anfang der vergangenen Woche hatten die ersten städtischen Mitarbeiter ihre Arbeit aufgenommen. Inzwischen steht nicht nur die Hütte an dem neuen Standort auf einer städtischen Wiese direkt neben dem Parkplatz des ebenfalls städtischen Kindergartens Traumland. Auch das seitens der Stadtverwaltung versprochene Dixi-Klo steht bereits dort.