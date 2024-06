Letzter Gottesdienst in Hilfarth Trinitatiskirche ist entwidmet

Grabesstimmung war es nicht, die am Sonntagnachmittag in der evangelischen Kirche in Hilfarth vorherrschte, obwohl, eingebettet in Gebete, Instrumentalmusik und Chorgesang, nichts weniger als die Entwidmung des Gotteshauses als sakrales Gebäude vorgenommen wurde. Der 84-jährige Lambert Hensen als Enkel eines gleichnamigen Großvaters, der 1957 als ältestes Hilfarther Gemeindeglied den Ersten Spatenstich für den geplanten Neubau tat, legte in einem bewegenden Augenblick die große Bibel in die „Schatzkiste“, mit der die sakralen Gegenstände zur Hauptkirche in der Hückelhovener Haagstraße gebracht wurden.