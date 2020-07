Blaulicht-Ticker Hückelhoven : Trickdiebstahl in Fahrschule: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Trickdiebstahl in einer Fahrschule in Baal sucht die Polizei Zeugen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Hückelhoven Gesucht werden eine männliche und eine weibliche Person. In Baal gingen sie in die Geschäftsräume einer Fahrschule und stahlen dort ein Mobiltelefon. Die beiden Täter entfernten sich in Richtung Lövenich.

Zeugen sucht die Polizei im Zusammenhang mit einem Trickdiebstahl, der sich am Montag, 27. Juli, in Baal ereignet hat. Eine männliche und eine weibliche Person betraten die Räume einer Fahrschule an der Aachener Straße. Sie verwickelten die Mitarbeiter in ein Gespräch und verließen das Gebäude kurz darauf wieder. Eine Mitarbeiterin bemerkte sofort, dass ihr Mobiltelefon fehlte, welches zuvor auf einer Ablage gelegen hatte. Sie lief den Personen hinterher, traf sie auf der Lövenicher Straße und sprach sie auf den Vorfall an. Daraufhin händigte die männliche Person ihr das Handy aus.