Polizei und Amt für Arbeitsschutz ermitteln in Hilfarth : Tödlicher Arbeitsunfall in Betonwerk

Tödlicher Arbeitsunfall in Betonwerk

Polizei und Amt für Arbeitsschutz ermitteln in Hilfarth

Hückelhoven Wie der 58 Jahre alte Mann aus Münster, der in Hilfarth in einem Betonwerk arbeitete, ums Leben kam, ermitteln die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz. Weitere Einzelheiten zum Unfall sind daher noch nicht bekannt.

Zu einem schweren Arbeitsunfall, bei dem ein 58 Jahre alter Mann aus Münster tödlich verletzt wurde, kam es in einem Betonwerk in Hilfarth. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstag, 11. März, um 11.15 Uhr. Das Amt für Arbeitsschutz und die Polizei erschienen vor Ort und nahmen die Ermittlungen zur Unfallursache auf.