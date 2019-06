Schulung THW Hückelhoven : Menschen retten: THW übt Einsatz in Baugrube

Hückelhoven Das Technische Hilfswerk aus Hückelhoven hat sich speziell ausbilden lassen, um bei Unglücken im Tiefbau helfen zu können. Dazu waren vier Kräfte zum THW-Ausbildungszentrum nach Hoya bei Bremen gereist, wo in einer sieben Meter langen, eineinhalb Meter breiten und zweieinhalb Meter tiefen Baugrube trainiert wurde.

Und das unter sehr realistischen Bedingungen, wie Michael Andres berichtet: „Zwischen zwei Übungen kam es zu einem Teileinsturz der Baugrube, so dass in den folgenden Übungen diese erhöhte Schwierigkeit mit Hinterfüllen und Stabilisierung intensiv geübt werden konnte.“

Die THW-Helfer konnten viele Erfahrungen bei den Übungen sammeln, so dass sie besser in Einsatzsituationen reagieren können. Diese Erfahrungen sollen auch in die weiteren Ausbildungen und Ausbildungsunterlagen beim THW in Hückelhoven einfließen, kündigt Andres an.