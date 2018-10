Hückelhoven: Thomas Schnelle bei der Feuerwehr

Hückelhoven Im Rahmen der „Woche der Feuerwehr“ war das Landtagsmitglied in der Hückelhovener Wache.

Es geht um‘s Zuhören, damit man weiß, wo die Politik Dinge für die Feuerwehrarbeit verbessern kann. Die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehren sind diejenigen, die jeden Tag in vielen Einsätzen ihr eigenes Leben in Gefahr bringen, um für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Dafür verdienen Sie Respekt, Dank und Anerkennung der Politik wie auch der Zivilgesellschaft. Sie verdienen es aber auch, dass die Politik ihnen die bestmöglichen Rahmenbedingungen für das künftige Wirken zur Verfügung stellt. In der Vergangenheit hat es sich auf dem politischen Gestaltungsweg bewährt, den engen gesellschaftlichen Schulterschluss und den vertrauensvollen Austausch mit den Praktikerinnen und Praktikern zu pflegen. So lernt die Politik durch Vorschläge, Anregungen und Probleme die Nöte der Feuerwehren kennen und können so gemeinsam mit ihnen die Zukunft gestalten.