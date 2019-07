Tag der offenen Tür in Hückelhoven : Feuerwehr demonstriert ihr Können

Tag der offenen Tür in Hückelhoven

Hückelhoven Bei einem Tag der offenen Tür stellt sich die Feuerwehr Hückelhoven vor. Am Abend zuvor gibt es eine Sommer-Nacht-Fete.

Die Feuerwehr Hückelhoven lädt die Bevölkerung zu zwei Tagen mit vielen Aktivitäten in ihre Feuerwache ein. Für Samstag, 20. Juli, und Sonntag 21. Juli, wird auf dem Gelände an der Hilfarther Straße 15 ein umfangreiches Programm organisiert.

Start ist am Samstag gegen 19 Uhr mit der achten Sommer-Nacht-Fete auf dem Hof sowie in der Fahrzeughalle der Feuerwache Hückelhoven. „Hier wird wieder ein buntes Abendprogramm mit Musik und Showeinlagen diverser Tanzgruppen dargeboten. Mit einer Cocktailbar und anderen kühlen Getränken können die Besucher einen kurzweiligen Abend verleben“, kündigt Josef Loers, Pressesprecher der Feuerwehr Hückelhoven, an.