Hilfe in Hückelhoven : Tafel nimmt wieder Spenden an

Was im Supermarkt nicht mehr verkauft werden kann, geht als Lebensmittelspende an die Tafeln - auch in Hückelhoven. Foto: obs/real GmbH

Hückelhoven Mit dem Gesundheitsamt wurde eine Einigung erzielt. Die Spendenbereitschaft ist groß: Noch nie wurden so viele Lebensmittel abgegeben wie im vergangenen Jahr.

Nach dem Jahreswechsel herrschte auch aufgrund der verlängerten Corona-Regeln kurzzeitig Ungewissheit, doch jetzt ist klar: Die Tafeln in Hückelhoven und Baal dürfen wieder Spenden entgegennehmen. „Über die Weihnachtsfeiertage hatten wir ohnehin geschlossen, jetzt haben wir uns mit dem Gesundheitsamt abgesprochen“, sagt Karin Buchholz, die Verantwortliche der Tafel in Hückelhoven. Bei den Gesprächen sei die Unklarheit ausgeräumt worden, seit Donnerstag nehmen die Tafeln wieder Spenden entgegen. Lebensmittel gehen an die Tafel in Hückelhoven, für andere Sachspenden ist das Tafel Depot in Baal die richtige Adresse.