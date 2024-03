Aus dem Fachausschuss Hückelhovener Tafel mit guter Bilanz

Als positiv beschrieb der Tafel-Chef auch das Spendenaufkommen. Eine beispielhafte Zahl aus dem Jahr 2022: 27.356 Euro an Spenden verzeichnete die Tafel. Das Geld sorgt einerseits dafür, die Versorgung der Kunden sicherzustellen, wenn etwa Lebensmittel hinzugekauft werden müssen, andererseits ist es so möglich, Investitionen auf den Weg zu bringen. Beispielsweise steht in diesem Jahr die Ersatzbeschaffung eines Kühlwagens auf dem Plan, für den rund 60.000 Euro veranschlagt werden. Angeschafft und schon unterwegs ist auch das Lastenfahrrad, „der kleine Hit“, wie Heinz-Josef Schmitz es nannte – Bürgermeister Bernd Jansen, der Schirmherr der Tafel, hat, wie Schmitz erfreut erzählte, schon von einem zweiten gesprochen.