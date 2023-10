Verkehrsunfall mit Radfahrerin SUV-Fahrerin nach Unfallflucht in Hückelhoven gesucht

Die Polizei Heinsberg sucht nach einer Autofahrerin, die vergangenen Donnerstag an einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin beteiligt war. Gegen 18.30 Uhr fuhr die 47-Jährige mit ihrem Fahrrad in Hückelhoven auf dem Gehweg der Schnorrenbergstraße in Fahrtrichtung Dinstühler Straße. Die Radfahrerin verunglückte nach eigener Aussage in Höhe der Zufahrt der Grundschule „An der Burg“, indem sie mit einem braunen SUV zusammenstieß. Die Autofahrerin stieg aus dem SUV aus, half der 47-Jährigen auf und fragte, ob sie einen Arzt rufen solle. Die Hückelhovenerin lehnt dies ab, stellte später aber fest, dass sie doch verletzt war. Die Polizei sucht nun die Fahrerin des braunen SUV. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 9200 oder über die Internetseite der Polizei Heinsberg entgegen.