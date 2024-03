Zum fünften Mal vergeben Hückelhoven sucht Bewerber für den Heimatpreis

In Hückelhoven wird der Heimatpreis in diesem Jahr zum fünften Mal verliehen. Die Bewerbungsphase endet am 24. Mai. Bewerbungsformulare sind auf der Homepage der Stadt zu finden. Im Vorjahr gewann ein Team aus Kleingladbach, das 2021 damit begonnen hat, einen Teil des Kirchenparks vor dem Hauptportal der Kirche St. Stephanus in einen Park umzugestalten, 2500 Euro. Der zweite Platz für die Schützen aus Doveren war mit 1500 Euro bedacht und würdigte das Engagement für die Erstellung eines historischen Bilderbuchs für Doveren. Über den dritten Platz und über das Preisgeld von 1000 Euro freute sich der Lanz-Bulldog-Verein, dem der Heimatpreis für die Erhaltung und Restauration eines fahrbaren Backhauses zugesprochen wurde.