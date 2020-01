Dinstühler Straße in Hückelhoven : Motorradfahrer beschädigt Auto und flüchtet

Hückelhoven Ein unbekannter Motorradfahrer ist am Sonntag gestürzt, beschädigte dabei ein parkendes Fahrzeug und ist dann geflüchtet. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, war er gegen 5.50 Uhr mit einem weißen Motorrad auf der Dinstühler Straße unterwegs.

Er fuhr von der Landstraße 117 kommend in Richtung der Straße Markt. Zeugen hatten beobachtet, wie der Fahrer in einer lang gezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Fahrer stürzte zu Boden und rutschte über die Fahrbahn. Das Krad prallte dann gegen ein parkendes Fahrzeug. Nach dem Vorfall stieg der unbekannte Fahrer wieder auf sein Zweirad und fuhr in Richtung Markt davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Autofahrer, der vorbeifuhr, hielt kurz an, fuhr dann aber weiter. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde eine Anzeige gefertigt und Farbabrieb am beschädigten Auto gesichert. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei den Fahrer des Motorrades sowie weitere Zeugen, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefonnummer 02452 9200.