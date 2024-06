Am Samstagabend in Ratheim Streit löst Polizeieinsatz aus

Da einer der beiden Männer einen gefährlichen Gegenstand in der Hand hielt, riefen besorgte Zeugen die Polizei an. Die Beamten trafen den 60-jährigen Mann an seiner nahe gelegenen Wohnanschrift an. Dabei war der Mann noch so aggressiv, dass er zunächst durch die Polizisten gefesselt werden musste. Der Hückelhovener wurde dabei leicht verletzt und zur ärztlichen Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen diesen Mann und dem 33 Jahren alten Mitstreiter aus Mönchengladbach wird ein Strafverfahren eingeleitet.