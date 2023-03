Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Straßenraub vor Supermarkt in Hückelhoven

Hückelhoven · Nach einem Straßenraub in Hückelhoven sucht die Polizei Zeugen. Demnach soll ein Unbekannter am Dienstagmachmittag zwischen 13 und 14 Uhr zwei Kinder auf dem Supermarktparkplatz am Landabsatz ausgeraubt haben.

08.03.2023, 16:39 Uhr

Die Polizei bittet um Mithilfe (Symbolfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch

Wie ein Zwölfjähriger der Polizei berichtet, habe er mit einem Freund in der Nähe der Packstation gestanden, als sich plötzlich von hinten ein Mann näherte, der ihn zur Seite schubste und ihm das Handy aus der Hand riss. Danach sei der Räuber in unbekannte Richtung geflüchtet. Er war nach Beschreibung des Jungen lzwischen 25 und 35 Jahre alt, komplett in schwarz gekleidet und hatte einen dunkleren Teint. Seine Augenbrauen beschrieb der Junge als als buschig. Er hatte zudem einen schwarzen Bart. Die Polizei will nun wissen, wer am Dienstag zwischen 13 und 14 Uhr auf dem Parkplatz verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Täter machen kann. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat Hückelhoven unter 02452 9200 zu melden. Hinweise können alternativ auch online über die Internetseite der Polizei Heinsberg oder über das Portal polizei.nrw gegeben werden.

(RP)