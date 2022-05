Gesangsquartett aus Süddeutschland : Stimmen der Berge verzaubern Hilfarth

Hilfarth Mehrfach verschoben werden musste dieses einzigartige Konzert, das im Saal Sodekamp-Dohmen das Publikum begeisterte. Das Quartett reiste aus Süddeutschland an.

Es war eine harte Geduldsprobe. Immer wieder hatten sie wegen Corona das geplante Konzert der Stimmen der Berge verschieben müssen, insgesamt zwei Jahre lang. Zum 130-jährigen Besten des Hilfarther Männergesangvereins Eintracht reiste das bekannte Gesangsquartett aus Süddeutschland endlich an und sorgte im gut besetzten Festsaal Sodekamp-Dohmen für einzigartige Gänsehaut-Momente, als es „Ein bisschen Frieden“ anstimmte, das Lied, mit dem Schlagersängerin Nicole 1982 als 17-Jährige beim Grand Prix de la Chanson im englischen Harrogate für Deutschland antrat und siegte.

„Wir hoffen sehr, dass der Krieg in der Ukraine bald aufhört und Putin sich besinnt“, erklärten die vier Profi-Sänger, die sich morgens schon früh in ihrer bayrischen Heimat auf den Weg gemacht hatten nach Hilfarth. Ein weiterer Höhepunkt im abendfüllenden, mehr als dreistündigen Konzertprogramm: das gemeinsam mit den MGV-Gastgebern gesungene Steigerlied „Glück auf, der Steiger kommt“, mit dem die Hilfarther Hobbysänger bei ihren Auftritten immer wieder an längst vergangene Zeiten erinnern, als bei Sophia-Jacoba der Kohlehobel noch nicht stillstand. Alles klappte, die Gäste, die als Kinder bei den berühmten Regensburger Domspatzen ihre umfangreiche Gesangskarriere starteten, sangen stimmsicher mit, obwohl sie nie zusammen mit dem MGV geprobt hatten.