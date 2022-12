Dreikönigssingen in Hückelhoven Sternsinger warten an den Segenpoints

Das Jahr 2022 geht dem Ende entgegen. In den letzten Tagen des Jahres laufen vielerorts aber schon Vorbereitungen und Planungen für das kommende Jahr – so auch in Hückelhoven in der Pfarrgemeinde St. Lambertus und Barbara. Denn da steht zu Beginn des Jahres wieder mal etwas ganz Besonderes auf dem Plan. Das Dreikönigssingen ist weltweit die größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Im kommenden Jahr steht sie unter dem weltweiten „Motto Kinder stärken, Kinder schützen in Indonesien und weltweit“ und rückt den Kinderschutz in den Fokus.