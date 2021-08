Reiterhof in Ratheim-Krickelberg : Sternenreiter werden zu Bremer Stadtmusikanten

Darstellerin Jenny Sonn mit Elska. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Ratheim Das beliebte Grimmsche Märchen haben die Mädchen und Jungen des Reiterhofs einstudiert. Nach der langen Corona-Pause war das eine Bereicherung.

Von Daniela Giess

Mit Mut das fast Unmögliche schaffen: Nach langer Corona-Zwangspause haben die Mädchen und Jungen vom Sternenreiter-Hof im Ratheimer Ortsteil Krickelberg mit den Bremer Stadtmusikanten eine neue Theateraufführung einstudiert. Diesmal nur im kleinen Rahmen, diesmal ohne die Möglichkeit, die Inszenierung unter freiem Himmel auf der Pferdekoppel dem Publikum zugänglich zu machen.

Diplom-Reittherapeutin Ruth Adams, die seit vielen Jahren therapeutisches Reiten anbietet, möchte in der Pandemie weiter vorsichtig sein, führt das berühmte Grimm-Märchen deshalb zum ersten Mal nur intern für die Familien der beteiligten Reitschüler auf. Hoch zu Ross wird die Geschichte des alten Esels erzählt, der geschlachtet werden soll, weil er alt und nicht mehr ganz fit ist. Deshalb flieht er und will Stadtmusikant in Bremen werden. Unterwegs trifft er auf den Hund, die Katze und den Hahn. Auch diese Tiere sind schon alt und sollen bald sterben. Sie folgen dem Esel und wollen ebenfalls Stadtmusikanten werden.

Ellen Fingerhuth (40) ist die älteste Darstellerin. Die Hückelhovenerin, die mit großer Begeisterung an den Freiluft-Aufführungen mitwirkt, gehört zu den wenigen Teilnehmern, die in der Lage sind, selbstständig zu reiten, ohne dabei gestützt zu werden. Beim Dschungelbuch hat sie mitgemacht, auch bei der Geschichte vom kleinen Hobbit. Sie liebt das Lampenfieber. „Erst wenn das Publikum klatscht, geht der Puls runter“, gesteht sie lachend. Nur zehn Mitwirkende sind dabei. Bei einer einwöchigen Reitfreizeit erarbeiteten die Kinder und Jugendlichen den Stoff. Aber bei den täglichen Treffen auf dem Sternenreiter-Hof kamen auch andere Aktivitäten nicht zu kurz. Ponyspiele, Ausreiten, Stall-Ausmisten und Aufenthalte im Feld-Labyrinth, das Ruth Adams mit ihren Helfern in 2020 angelegt hat, standen auf dem Programm.