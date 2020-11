Kostenpflichtiger Inhalt: Planverfahren in Hückelhoven : Erster Schritt für Geschäfte auf Sportplätzen

Auf dem Sportplatz mit Aschenplatz sieht ein Bebauungsplanentwurf neuen Einzelhandel vor. Die Sporthalle (oben Mitte) und das Beachvolleyball-Feld daneben bleiben bestehen. Erst wenn die neuen Sportplätze fertig sind, rollen hier die Bagger an – möglicherweise im Frühjahr 2022. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Der Bebauungsplan „Einzelhandel am Parkhof“ legt Baugrenzen fest für neue Geschäfte und 320 Parkplätze am Hückelhoven Center. Das letzte Filetstück in der Innenstadt wird verkauft und mit dem Erlös ein neues Sportzentrum gebaut.