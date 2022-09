Initiative der AOK : Starke Kids – Platz drei für Hückelhovener Ganztagshauptschule

Hückelhoven Mit dem „Starke Kids Förderpreis“ zeichnet die AOK Rheinland/Hamburg im Kreis Heinsberg Projekte aus, die sich in herausragender Weise mit der Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen befassen.

Der dritte Preis, der mit 1000 Euro prämiert wurde, ging an die Ganztagshauptschule Hückelhoven für ihr Projekt „Starke Kids (Starke Mädchen & Starke Jungs)“. Dort wird durch gezielten Einsatz von Gruppengesprächen unter Leitung der Schulsozialarbeiterin, ein Ventil für den Umgang und die Bewältigung von Trauer, Wut, Stress und Resignation angeboten. Zudem findet eine Gewaltprävention statt. Sportliche Aktivitäten, Kunstprojekte sowie eine Wertevermittlung runden das Angebot ab. So werden die Sozialkompetenz, das Selbstbewusstsein sowie die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit gefördert. Trainiert wird auch der Umgang mit Stress.

Ideen und Initiativen für mehr Gesundheit sind immer wichtig – egal ob für Kinder oder Erwachsene – aber: „Da in der Kindheit und Jugend Gewohnheiten geprägt werden, die auch im Erwachsenenalter oft das Leben über beibehalten werden, ist es wichtig, dass wir dem Nachwuchs Spaß und Freude an einem gesunden Lebensstil vermitteln“, sagte AOK-Regionaldirektor Heiko Jansen. Darum hat die Gesundheitskasse im Jahr 2008 in zahlreichen Regionen die so genannten „Starke-Kids-Netzwerke“ ins Leben gerufen. „Sie sollen ein stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung der Kinder- und Jugendgesundheit schaffen sowie Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren, unterstützen und fördern“, so Heiko Jansen. Der mit insgesamt 6000 Euro dotierte Förderpreis soll den Projektträgern ermöglichen, mit dem Geld das Angebot weiter auszubauen oder neue sinnvolle Vorhaben umzusetzen.