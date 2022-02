Fraktionen wollen Änderung : Hückelhovener Stadtrat debattiert über „kleine Anfragen“

Hückelhoven Am kommenden Mittwoch kommt die Hückelhovener Politik erstmals im neuen Jahr zusammen. Im Rat soll unter anderem der Haushalt für 2022 verabschiedet werden.

Während sich die politischen Entscheidungsträger in Berlin bereits in eine Karnevalspause verabschiedet haben, geht der Betrieb in der kommunalen Politik selbstredend weiter. In Wassenberg und Wegberg fanden in den vergangenen Wochen bereits Ausschüsse und Ratssitzungen statt, in der kommenden Woche wacht auch Hückelhoven aus dem politischen Winterschlaf und hält mit der Ratssitzung am Mittwoch, 16. Februar, um 18.30 Uhr in der Aula die erste Versammlung ab. Unter anderem steht die Haushaltssatzung der Stadt Hückelhoven für das Haushaltsjahr 2022 auf der Agenda.