Vollständig modernisiert Stadtbüro-Team begrüßt die Bürger in neu gestalteten Räumen

Als am 3. Mai 2002 der damalige Bürgermeister Werner Schmitz das Stadtbüro feierlich eröffnete, beschrieb er die neue Einrichtung wie folgt: „Das Ziel besteht darin, unseren Bürgerinnen und Bürgern den Kontakt mit dem Rathaus so angenehm wie möglich zu gestalten. Das Stadtbüro soll als zentrale Anlauf- und Beratungsstelle der Verwaltung dienen, um allen Beteiligten unnötige Wege und Wartezeiten zu ersparen“. Und das ist immer noch so: „Das, was mein Vorgänger damals so treffend formuliert hat, gilt auch noch 22 Jahre später. Das Stadtbüro ist Bürgerservice ohne vorherige Terminabsprache, den wir als Stadt Hückelhoven von jeher als immens wichtig empfinden. Die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern macht unser Stadtbüro so besonders. Das erste, was man als Besucher des Rathauses sieht, sind die Kolleginnen und Kollegen des Stadtbüros. Hier wird schnell und unkompliziert geholfen. Schließlich steht der Bürger in Hückelhoven an erster Stelle“, so Bürgermeister Bernd Jansen.