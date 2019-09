Ratsmitglieder mit Ehrenring ausgezeichnet : Würdigung für den Einsatz im Heimatort

Sie gehören dem Hückelhovener Stadtrat seit 1999 an und wurden von Bürgermeister Bernd Jansen (M.) geehrt: Marcel Latour (v.l.), Thomas Schnelle, Volkmar Gilleßen, Michael Paulussen, Norbert Fister und Roland Müller. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Hückelhoven hat Ehrenringe an sieben Ratsherren verliehen. Bürgermeister Jansen lobte das politische Engagement, das sie schon zwei Jahrzehnte zeigen. Er sprach auch über zunehmende Aggressivität gegenüber Politikern.

Sechs der sieben Ratsherren, die die Voraussetzung für die Würdigung erfüllen, waren bei der Verleihung des Ehrenrings der Stadt Hückelhoven anwesend. Lediglich Christoph Tetz musste wegen einer anderen Verpflichtung absagen. Bürgermeister Bernd Jansen freute sich beim Festakt im Ratheimer Schulzentrum darüber, die ehrende Auszeichnung mitsamt Urkunde an Norbert Fister, Volkmar Gilleßen, Marcel Latour, Roland Müller, Michael Paulußen und Thomas Schnelle aushändigen zu können. Sie alle gehören dem Stadtrat seit dem 1. Oktober 1999 an.

Bei der Feier, die musikalisch vom Mandolinenorchester Rurperle aus Hilfarth umrahmt wurde, betonte der Bürgermeister den Wert des politischen Ehrenamtes: „Wir wollen heute Personen ehren, die sich im politischen Bereich für andere einsetzen, die zum Gemeinwohl beitragen und ihren Heimatort fördern – und damit etwas Besonderes leisten.“ Beim Blick auf die nunmehr 20-jährige Ratstätigkeit erinnerte Jansen an die Vielfältigkeit der kommunalpolitischen Arbeit in Hückelhoven. „Ich greife nur die Bewältigung des Strukturwandels, die Schaffung von Arbeitsplätzen aber auch die Schaffung eines eigenen Jugendamtes heraus.“ Letztendlich seien dies Faktoren, mit denen Hückelhoven heutzutage punkten könne und an denen die neuen Ehrenringträger mitgewirkt hätten.