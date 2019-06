Warnung vor Kontakt mit Wasser : Adolfosee von Blaualgen befallen

Luftaufnahme vom Adolfosee in Ratheim. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Der Adolfosee in Ratheim ist von Blaualgen befallen, weshalb die Stadt Hückelhoven auf Verhaltensregeln für Menschen und Tiere hinweist.

Der Adolfosee in Ratheim ist in „stark konzentrierter Form von Blaualgenbefall betroffen“. Darüber informiert die Stadt Hückelhoven und warnt: „Ein Kontakt mit dem Wasser kann vor diesem Hintergrund bei Menschen und Tieren zu erheblichen Gesundheitsschäden führen. Das bestehende Badeverbot sollte daher unbedingte Beachtung finden und auch Tiere sollten nicht in das Gewässer gelassen werden.“