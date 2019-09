Stadt Hückelhoven schlägt Investition vor : Neubaupläne für Freibad am Kapbusch

Sonne, blauer Himmel – da lockt das Freibad am Natursee im Kapbusch. Für Gastronomie, Umkleiden, Toiletten und Duschen könnten demnächst neue Räume entstehen. Foto: Stadt Hückelhoven

Hückelhoven Während ein Investor im Freibad am Kapbusch einen Neubau für Gastronomie plant, möchte die Stadt Hückelhoven ihre Infrastruktur erneuern, um den Naturbadesee zu attraktivieren. Positiv fielen erste Reaktionen der Politik aus.

Für das Freibad am Kapbusch plant ein Investor, das gastronomische Angebot zu erweitern und dafür neu zu bauen – dem will sich die Stadt Hückelhoven anschließen und schlägt der Politik vor, Geld in eine eigene Baumaßnahme zu investieren. Erneuert werden sollen die Duschen, Toiletten, Umkleiden wie auch die Kasse und der Sozialraum für den Badewärter. Erste Pläne wurden dem Bauausschuss vorgestellt, während im Rathaus am Kostenplan noch gearbeitet wird. Dieser soll dem Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch, 18.September, vorgelegt werden.

„Unsere Gebäude im Freibad am Kapbusch sind in die Jahre gekommen und genügen nicht mehr dem Standard“, erklärte Beigeordneter Achim Ortsmanns den Mitgliedern des Bauausschusses. „Deshalb ist die Idee entstanden, sie zu erneuern und baulich an die geplante Gastronomie heranzurücken.“ Sollten die Politiker zustimmen und würden sie dafür zusätzliche Geldmittel in den Kommunalhaushalt einstellen, könnte das Projekt „kurzfristig mit dem gastronomischen Investor umgesetzt werden“.

Info Bürgermeister lobt die Wasserqualität Politischer Beschluss Bei einer Enthaltung stimmte der Hückelhovener Bauausschuss einstimmig für das Neubauvorhaben am Freibad Kapbusch. Beraten und beschließen werden außerdem noch der Hauptausschuss am 11. September und der Stadtrat am 18. September. Qualität des Wassers Das Freibad besitzt nach Angaben von Bürgermeister Bernd Jansen eine gute Wasserqualität, in der sich das Baden lohnt: „Wir waren immer im grünen Bereich.“

Idyllisch liegt das Freibad zwischen den Stadtteilen Hilfarth und Brachelen an der Landstraße 364. Der Natursee bietet einen etwa 14.000 Quadratmeter großen Schwimmbereich, der je nach Witterung von Mai bis August geöffnet hat. Sonnen können sich die Besucher auf einem mit weißem Sand aufgefüllten Uferbereich. Wasserattraktionen, ein Klettergerüst und ein Volleyballplatz gehören zu den Spielangeboten. Eine sehr gute Saison erlebte das Freibad im Rekordsommer 2018, als an 81 Öffnungstagen 29.245 Gäste gezählt wurden, darunter 10.096 Kinder.

Die Stadt Hückelhoven plant ihren Neubau so, dass das Freibad am Kapbusch künftig barrierefrei erreicht werden kann, erläuterte Ortmanns. Vorgesehen ist ferner, die Zuwegung zu erneuern. Die heutigen Gebäude sollen in den Folgejahren abgerissen werden, kündigte der Beigeordnete an.

Bevor gebaut werden kann, muss der Investor noch ein Lärmschutzgutachten vorlegen, sagte Ortmanns, ließ aber wissen, „dass uns die erste Einschätzung des Gutachters sagt, dass wohl keine Probleme zu erwarten sein werden“. Mit Auflagen sei möglicherweise aber dennoch zu rechnen, „zum Beispiel für den Geräuschpegel am Abend. So etwas haben wir allerdings an vielen Stellen in der Stadt.“