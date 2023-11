Geehrt und ausgezeichnet in Hückelhoven Stabile Feuerwehr in „verrückten Zeiten“

Unsichere Zeiten weltweit – Sicherheit und Leistungsbereitschaft in Hückelhoven. Sinngemäß zusammengefasst die Rede von Bürgermeister Bernd Jansen beim Ehrenabend der Feuerwehr in der Mehrzweckhalle Kleingladbach, in dem der Dank an die Wehr insgesamt ausgesprochen, einzelnen Mitgliedern für langjährige Dienste an der Allgemeinheit Urkunden, Abzeichen und Präsente überreicht wurden, eine stattliche Anzahl. Moderiert wurde der Abend von den Stellvertretenden Leitern Andreas Worms und Josef Loers, der auch die Aufgabe des Pressesprechers erfüllt.