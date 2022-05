St. Gereon Seniorendienste aus Hückelhoven Brachelen : Neuer ambulanter Hospizdienst nimmt die Arbeit auf

Sonja Hentschel und Stefan Knor arbeiten beim ambulanten Hospizdienst unter anderem mit symbolhaften Bildern. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Brachelen Iris, so heißt das Angebot, das die aus Brachelen bekannten St. Gereon Seniorendienste gegründet haben. Ehrenamtler können sich ausbilden lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniela Giess

Menschen in ihrer letzten Lebensphase Zeit schenken: Die St. Gereon Seniorendienste gGmbH hat den ambulanten Hospizdienst Iris ins Leben gerufen. Sonja Hentschel und Stefan Knor leiten die neue Einrichtung, die noch auf der Suche ist nach interessierten Kursteilnehmern, die donnerstags in der Zeit von 18 bis 21 Uhr an insgesamt zehn Abenden eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Mitarbeiterin oder zum ehrenamtlichen Mitarbeiter durchlaufen wollen.

Als Koordinatorin sieht sich die gelernte Altenpflegerin als fachkundige Schnittstelle zwischen den Bewohnern der von St. Gereon betriebenen Pflegeeinrichtungen und den neuen Ehrenamtlern. „Wer passt zu wem?“, so lautet die entscheidende Frage, die sich Hentschel bei ihrer engagierten Tätigkeit immer wieder stellt. Stefan Knor verfügt als Fachdozent für Sterbebegleitung und Trauerarbeit über zwei Jahrzehnte Erfahrung. Der promovierte Theologe bildete schon zahlreiche Ehrenamtler aus.

An insgesamt 13 Kurs-Abenden, der offizielle Start findet am 19. Mai statt, bereitet er die zukünftigen Sterbebegleiter auf ihren Einsatz vor. Die Unterrichtseinheiten hat er unter anderem mit „wahrnehmen“, „mitgehen“, „zuhören“, „verstehen“, „aushalten“ oder „loslassen“ überschrieben. Es handele sich um eine „ganz intensive Form der Beziehungsarbeit“, unterstreicht der Theologe. Dabei gehe der Ehrenamtler keinerlei Verpflichtung ein. Knor: „Es ist auch völlig in Ordnung, wenn man zum Beispiel nur alle zwei Wochen mal Zeit hat.“

Freie Plätze sind noch vorhanden, zahlreiche Anmeldungen liegen bei den St. Gereon Seniorendiensten aber auch schon vor. Koordinatorin Sonja Hentschel berichtet von einem Teilnehmer, der sich mit Blick auf seine betagten Eltern zum ehrenamtlichen Sterbebegleiter ausbilden lasse und das erworbene Wissen in der eigenen Familie anwenden wolle. Auch das sei ohne Probleme möglich. Die neuen Ehrenamtler sollten bei ihren Einsätzen in den Pflegeeinrichtungen das Personal unterstützen, dabei gleichzeitig Angehörige entlasten.

Die St. Gereon Seniorendienste gGmbH betreibt Häuser mit stationärer Pflege in Brachelen, Ratheim und Gereonsweiler. Neben der facettenreichen Ausbildung stehen eine Abschlussfeier, mehrere Gruppentreffen sowie eine gemeinsame Weihnachtsfeier auf dem Programm des ambulanten Hospizdienstes Iris. Ein betreutes Praktikum gehört zur umfassenden Ausbildung ebenso dazu wie das Vermitteln von Grundlagen der Gesprächsführung. Nicht nur akut Sterbende sollen besucht werden, sondern auch Menschen, für die über einen längeren Zeitraum eine Art Patenschaft übernommen werde.

Warum man sich ausgerechnet für die Schwertlilie als Symbol entschieden hat als der ambulante Hospizdienst gegründet wurde? Die beliebte Blume stehe für Beständigkeit und Treue. Werte, die auch in der kontinuierlichen Sterbebegleitung wichtig seien. Sie symbolisierten auch Energie und Kreativität, so Theologe Stefan Knor. Während die häufigen Blautöne der Iris für Freiheit und Freude stünden, signalisierten die Gelbtöne Weisheit, Erkenntnis sowie Sorglosigkeit. Die künftigen Ehrenamtler sollen Gespräche führen und mit den Bewohnern spielen, sie ermöglichen kleinere Ausflüge, übernehmen Erledigungen, teilen Sorgen und spenden den chronisch oder schwer Kranken wie auch Sterbenden Trost. In der Tagespflege, die in der Kirchgrabenstraße betrieben wird, finden die Seminar-Abende statt.