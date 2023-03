Brachelener Einrichtung St. Gereon Seniorendienste bester Arbeitgeber in NRW

Für Geschäftsführer Palm und die Angestellten steht schon jetzt fest, dass sie sich 2024 wieder am Wettbewerb „Great place to work“ beteiligen werden, um ihren Titel erneut zu verteidigen. Zusätzlich hat sich die St. Gereon Seniorendienste gGmbH mit Einrichtungen in Brachelen, Ratheim und Gereonsweiler freiwillig zertifizieren lassen. Das Ergebnis kam jetzt per E-Mail und kann sich ebenfalls sehen lassen: Das Unternehmen wurde als bester Ausbildungsbetrieb eingestuft. „Wir sehen unseren Auftrag darin, nicht nur die Guten und Besten zu nehmen“, betont Manuela Garbrecht als Vorsitzende der Mitarbeitervertretung. Und weiter: „Eine gute Ausbildung ist der beste Schutz vor Armut.“ Das Angebot der Ausbildung sei immer mit einem hohen Aufwand verbunden. Garbrecht hat erkannt: „Nicht alle verfügen über eine gefestigte Familienstruktur.“ Werte wie Zuverlässigkeit oder Pünktlichkeit müssten in vielen Fällen erst noch vermittelt werden. „Wir möchten unseren Auszubildenden das Gefühl geben, dass sie wichtig sind für uns und für das, was wir machen“, sagt die ausgebildete Altenpflegerin überzeugt.