Brachelener Unternehmen wächst St. Gereon kauft Pflegedienst Pelzer

Dabei war die langjährige Inhaberin eher eine Spätzünderin: Erst im Alter von 34 Jahren ließ sie sich zur Altenpflegerin ausbilden, übernahm später die Pflegedienstleitung im Christinenstift. Mit ihrer Selbstständigkeit wagte Karin Pelzer später den „Sprung ins kalte Wasser“, wie sie selbst sagt. In ihrem Wohnort Dremmen fand sie ein kleines Büro, das sie damals günstig anmieten konnte – die Geburtsstunde ihres eigenen Pflegedienstes hatte geschlagen. „Bei Ärzten, Sozialdiensten und in Krankenhäusern bin ich in der Anfangszeit zum Klinkenputzen gewesen“, erinnert sich Pelzer an die erste Zeit. Von der umfassenden Behandlungspflege bis zur individuellen Pflegeberatung reichte das Spektrum ihres eigenen Pflegedienstes, dessen fester Kundenstamm sich weit über Dremmen hinaus erstreckte. „Der Kontakt zwischen uns ist nie abgebrochen", betont Geschäftsführer Palm. Besonders bei der Suche nach Kurzzeit- oder Tagespflegeplätzen gab es immer wieder Berührungspunkte.