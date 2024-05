Auszeichnung für Brachelener Einrichtung St. Gereon ist wieder „bester Arbeitgeber“

Bester Arbeitgeber im Pflege-Bereich, in Nordrhein-Westfalen und in ganz Deutschland: Auf diesen Erfolg hat die St. Gereon Seniorendienste gGmbH fast schon ein Abo. Immer wieder steht das Unternehmen mit Sitz in Brachelen, das neben Tagespflege-Einrichtungen und einem ambulanten Hospizdienst auch Haus Berg in Brachelen, das Ratheimer Johannesstift sowie das Christinenstift in Linnich-Gereonsweiler betreibt, vorn beim jährlichen Wettbewerb „Great Place to Work“. Jetzt wieder der dreifache Sieg in allen Bereichen, nachdem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anonym im Internet einen Fragenkatalog beantwortet hatten.