Spieleabend in Altmyhl wird immer beliebter Alle Augen auf den Tisch

In der Gaststätte Altmyhl62 herrscht ein konzentriertes Gemurmel. Hier werden Regeln erklärt, dort hört man einen kurzen Ausdruck der Freude. An den vielen Tischen sitzen die Gäste in kleineren Grüppchen und sind auf das Geschehen vor sich konzentriert. Dort befinden sich in erster Linie aber keine Köstlichkeiten aus der Küche, sondern die verschiedensten Gesellschaftsspiele.