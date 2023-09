Hückelhoven für Kinder Das Spenden-Dinner setzt sich für Kinder ein

Bürgermeister Bernd Jansen will dafür sorgen, dass die Stadtprominenz und Amtsträger, sprich die sicherlich etwas „zahlungskräftigere Klientel“ zahlreich teilnimmt. „Ich habe den Stadtrat in die Pflicht genommen“, verspricht er. Einige, die nicht teilnehmen können, hätten schon im Vorfeld etwas gespendet. Auch soll die Arbeit der Beteiligten bekannter gemacht werden. „Wir wollen ‚Hückelhoven für Kinder‘ in den Fokus rücken“, so Jansen. Man erhofft sich eine satte Einnahme von den Spenden. „Es werden auch QR-Codes vor Ort aufgehängt, sodass man direkt spenden kann“, erklärt Tatjana Neumann, Streetworkerin von der Jugendhilfe.