Noch bis Dienstag in Hückelhoven : Kirmesspaß mit Nervenkitzel

Hückelhoven Der Start der Hückelhovener Herbstkirmes verlief zwar verhalten, aber die Schausteller stellen zunehmend höhere Besucherzahlen fest. Am Dienstagabend verabschiedet sich das Spektakel mit einer besonderen Attraktion.

Seit der Eröffnung am Freitag gab es immer wieder kräftige Regenschauer, aber auch Sonne satt und blauen Himmel. Es ist nicht kalt, sondern mit bis zu knapp 20 Grad Celsius noch nicht einmal so richtig herbstlich. „Die Leute haben wieder Lust, zur Kirmes zu gehen“, sagt Koken. Sohn Max, Betreiber des Kinderkarussells Samba Balloon, erklärt den zunächst zurückhaltenden Start: „Es hat sich noch nicht herumgesprochen, dass wir jetzt schon freitags öffnen. Es war ja erst das zweite Mal.“ Vor den Wetter-Kapriolen schützen sich die Gäste der bunten Budenstadt mit regentauglicher Kleidung und Schirmen.

Noch bis einschließlich Dienstag hat sich die Innenstadt in ein kunterbuntes Kirmes-Areal verwandelt. Die Mission: Für ein paar Stunden sollen die Besucherinnen und Besucher ihre Sorgen vergessen. Corona, der Krieg in der Ukraine , Inflation sowie hohe Energiekosten beschäftigen viele Menschen. Auf der Herbstkirmes sind die Preise weitgehend stabil geblieben. Frittierter Blumenkohl mit holländischer Sauce oder gebratene Champignons mit Knoblauch und Zwiebeln kosten jeweils sechs Euro, Currywurst mit Pommes frites sieben Euro, spanische Churros ab fünf Euro. Auf die kleinen Gäste wartet unter anderem die Kinder-Achterbahn Kuhnos Farm, auf der die kleinen Besucher an Bauernhof-Tieren und grünen Wiesen vorbeirauschen. Schausteller Norbert Krawczyks Karussell-Schleife namens Fantastische Reise bietet den Kindern zwei Ebenen Fahrvergnügen auf dem Rücken der Lieblings-Zeichentrickfigur, im Polizeiauto oder Feuerwehrwagen. Beim Autoscooter sind die neuen Drifting Cars mit verbessertem Fahrgefühl im Einsatz, auch der Musikexpress, den die älteren Kirmesbesucher noch als Raupenbahn in Erinnerung haben, wartet auf Fahrgäste. Für Aufsehen sorgten beim Auftakt drei prominente, kuschelweiche Gäste. Das hilfsbereite Hunde-Trio aus der beliebten Fernsehserie Paw Patrol bummelte über die Kirmes, ließ sich mit den Kindern fotografieren. Gruseliger Spaß mit Zombie Attac oder das klassische Kirmes-Vergnügen mit Entenangeln, Dosenwerfen und Karussellfahrten gehören auf der vergnüglichen Freizeit-Sause mit dazu. Gebrannte Mandeln, rote Paradiesäpfel, französische Crêpes, asiatischer Bubble Tea und rosafarbene Zuckerwatte machen den Spaß komplett.

Dabei ist es Organisator Frank Koken und seinen Kollegen wichtig, den Besuch erschwinglich zu halten. Einsparmöglichkeiten gibt es beim Kauf der Kirmestaler: Wer 20 Euro investierte, erhielt 25 Taler, was einer Ersparnis von 20 Prozent entsprach. Die Kirmes-Währung ist jedoch bereits ausverkauft. Aber auch der Familientag am Montag bietet Sparpotenzial. Kleiner Wermutstropfen für die Musikfans: Der traditionelle Festzug zum Stadtmusikfest fiel aus. Die Hobbymusiker, die sonst aus dem Stadtgebiet zusammenkommen, hätten wegen der anhaltenden Pandemie nicht proben können, hieß es dazu aus dem Rathaus. Sie hoffen, 2023 wieder ziehen zu können. Der Kaufsonntag lud zum Bummel ein. Krönender Abschluss wird das Feuerwerk am Dienstagabend sein. Die bunte Budenstadt in Hückelhoven öffnet noch am Montag und Dienstag, jeweils ab 14 Uhr sind die Besucherinnen und Besucher eingeladen.