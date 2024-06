Schwangere und ungeborenes Kind totgefahren Technisches Gutachten bringt Bestätigung

Nach dem schrecklichen Verkehrsunfall in Ratheim, bei dem eine 31-jährige schwangere Frau und ihr ungeborenes Kind getötet worden waren, gab es seit der Rekonstruktion der Polizei keine neuen Erkenntnisse zum Hergang des Unfalls. Der 19-jährige Unfallfahrer aus Ratheim saß betrunken und unter Drogeneinfluss am Steuer und fuhr die Frau an, als sie am Abend des 5. November 2023 gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten die Heerstraße überquerte. Jetzt hat der Kostenpflichtiger Inhalt Prozess vor dem Landgericht Mönchengladbach begonnen.