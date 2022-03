Unternehmen expandiert in Hückelhoven : So wird bei Dico Drinks in die Zukunft investiert

So soll der Erweiterungsbau der Firma Dico Drinks aussehen. Foto: Freyler

Hückelhoven Es tut sich was an der Porschestraße in Hückelhoven. Das Unternehmen Dico Drinks feierte kürzlich mit einem offiziellen Spatenstich den Start der umfangreichen Erweiterung der Produktionsstätte in der ehemaligen Zechenstadt.

In den kommenden 13 Monaten sollen neben dem bereits existierenden Betrieb weitere 9300 Quadratmeter Lagerfläche entstehen. Zudem sind 5200 Quadratmeter für die Produktion sowie 3300 Quadratmeter für Büro- und Sozialräume vorgesehen.

Bereits im vierten Quartal dieses Jahres soll die neue Abfüllanlage in Betrieb gehen, die Fertigstellung des kompletten Gebäudekomplexes ist für März nächsten Jahres vorgesehen. Der Entwurf für die Neubauten stammt vom Planungsbüro Esser + Krings GbR, die betriebsfertige Ausführung verantwortet Freyler Industriebau.

„Wir sind in einem spannenden Markt unterwegs, in dem auch auf Trends reagiert werden muss“, erklärt Gesellschafter und Geschäftsführer Martin Gockel. „Hier sind wir als unabhängiger Getränkeabfüllspezialist perfekt aufgestellt und in der Lage, flexibel auf die Wünsche unserer Partner einzugehen. Zugleich bieten wir einen Mehrwert in Bezug auf Qualität und Leistung bei einem wettbewerbsfähigen Preis.“ Um den Kunden auch zukünftig ein Optimum in Sachen Getränkeabfüllung und Logistik bieten zu können, investiere das Unternehmen in die Zukunft. Die Produktions- und Logistikflächen werden mit dem Neubau mehr als verdoppelt, betont Gockel.

Der Standort in Hückelhoven habe sich bewährt, sagt Gockel. Daher sei man sehr froh, hier bleiben und wachsen zu können. „Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst“, führt Gockel weiter aus. „Wir sichern zum einen Arbeits- und Ausbildungsplätze mit hohem Qualitätsstandard in der Region.“ Auch Bürgermeister Bernd Jansen ist froh, das Unternehmen weiter in der Stadt zu haben. „Ich freue mich über diesen mutigen Schritt“, sagt er. Die Zusammenarbeit funktioniere einwandfrei.